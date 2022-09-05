Николаевский спортсмен Валерий Гарнага занял первое место в Государственном первенстве Болгарии в олимпийских классах яхт «ILCA 6», «ILCA 7», «FINN» и «470».

Об этом рассказала мать яхтсмена Светлана Гарнага, передает Суспільне.

Соревнования продолжались с 1 по 4 сентября в болгарском городе Несембр. 17-летний Валерий Гарнага в Болгарии занимается парусным спортом в Яхт-клубе СК «Черно Море Бриз».

По словам матери парня, в соревнованиях по Государственному первенству Болгарии принимали участие спортсмены в возрасте от 16 лет и старше.

— Каждый соревнуется в своей группе. К сожалению, сколько всего участников не знаю. В общем, соревнования показались очень сложными, потому что был очень сильный ветер. В таких условиях провели три соревновательных дня, семь гонок, - сказала Светлана Гарнага.

По результатам гонки, Валерий Гарнага занял первое место в своей возрастной группе.

— По статусу эти соревнования одни из самых важных в спортивном сезоне. Каждый спортсмен на этой стартовой линии был сильным, опытным и достойным выиграть эти соревнования, — добавляет Светлана.

Сам спортсмен на своей Фейсбук-странице отмечает, стертые руки, крепостная крепость, синяки — это все цена хорошего результата, который платит каждый спортсмен, которому пришлось стоять на пьедестале.

— Руки заживут, крепатура пройдет, а вот кубок и звание останутся! Благодарю всех участников за борьбу, с вами было очень приятно гоняться, и спасибо тренерам за поддержку, тренировку и за очень полезные советы, — написал Валерий Гарнага.

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