Рапирист из Николаева Ростислав Романюк получил золотую медаль на открытом чемпионате Дании Rudersdal Open в категории U13.

Об этом рассказала тренер Романюка Маргарита Сопинская, передает «Суспільне».

Ростислав является воспитанником Николаевской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. По словам Маргариты Сопинской, к чемпионату юноша готовился в Германии.

— Рядом с Ростиславом его отец, в прошлом тоже фехтовальщик. Он поддерживает его и морально и физически. Мы с ними на связи постоянно, – сказала Маргарита Сопинская.

Как рассказала тренер, на чемпионате Ростислав поразил датских спортсменов своим выступлением.

— Ростислав отфехтовал просто отлично, даже роскошно. Он сделал все, что мог. Победил своих соперников нажимом и своей техникой, – рассказала Маргарита Сопинская.

В Европе соревнования проходят еженедельно, сказала тренер, и предложения по выступлениям поступают от разных клубов. После короткого отдыха Ростислав возобновит тренировку.

— Мы готовы и дальше славить Украину, — сказала Маргарита Сопинская.

Открытый чемпионат Дании Rudersdal Open состоялся в 14 раз. В нем принимали участие юные спортсмены от 11 до 20 лет. В 2022 году чемпионат принимал город Биркереод 17-го и 18 сентября. В подгруппе U13 могут участвовать юноши 2010 - 2013 годов рождения.

Напомним, что с портсмен Алексей Середа , происходящий из Николаева, второй раз при жизни получил золото на чемпионате Европы.

Также сообщалось, что николаевский спортсмен Валерий Гарнага занял первое место в Государственном первенстве Болгарии в олимпийских классах яхт «ILCA 6», «ILCA 7», «FINN» и «470».