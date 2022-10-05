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Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявке на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Об этом сообщает пресс- служба Украинской ассоциации футбола.
Федерации футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании присоединили Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. УЕФА со своей стороны сразу выразил поддержку.
— Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола, — пишет пресс-служба.
Условия участия Украины в заявке будут обсуждены в будущем.
— Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны, — сообщает Украинская ассоциация футбола.
Напомним, песенный конкурс «Евровидение 2023» будет проводить Великобритания от имени нынешнего вещателя-победителя украинской телекомпании UA:Общественное вещание.
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Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявке на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Об этом сообщает пресс- служба Украинской ассоциации футбола.
Федерации футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании присоединили Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. УЕФА со своей стороны сразу выразил поддержку.
— Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола, — пишет пресс-служба.
Условия участия Украины в заявке будут обсуждены в будущем.
— Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны, — сообщает Украинская ассоциация футбола.
Напомним, песенный конкурс «Евровидение 2023» будет проводить Великобритания от имени нынешнего вещателя-победителя украинской телекомпании UA:Общественное вещание.