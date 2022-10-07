В городе Тернополь со 2 по 6 октября проходил Чемпионат Украины по парусному спорту среди юниоров. В соревнованиях николаевские спортсмены заняли призовые места.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал тренер областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту «Областной яхт-клуб» Виталий Поставчук.

По словам Виталия Поставчука, в течение 2022 года подготовки практически не было. Летом провели собрание в городе Южный, где на ставку занимались несколько дней. С начала соревнований у ребят многое не получалось, говорит тренер.

— Нужно прирулиться, на яхте нужно все время заниматься. Потому сразу были не очень в хорошей форме. Во время регаты прибавляли мастерства, это видно по их результатам. И если на первых стартах были последние и предпоследние, то в конце финишировали среди лидеров. После первых поражений ребята не упали духом и доказали, что Николаев — это «Город на волне», — сказал Виталий Поставчук.

В классе Ulca 7 в возрастной категории 2002-2003 годов рождения Даниил Рябов занял первое место, в абсолютном зачете у Даниила - второе место.

Артем Гудыма получил второе место в возрастной категории 2002-2003 и третье в абсолютном зачете.

Среди спортсменов Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства в подгруппе Ulca 6 Сергей Поставчук в возрастной категории 2004-2005 годов завоевал второе место, а в общем зачете был третьим. Максим Епишев, также в возрастной категории 2004-2005, получил третье место, в общем зачете четвертое.

Напомним, николаевские пловцы-параолимпийцы Андрей Козленко и Богдан Гриненко создали волонтерский центр, который с первых дней войны помогает «гуманитаркой» горожанам.