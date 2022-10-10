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В ночь с субботы на воскресенье состоялся поединок раннего андеркарда в полулегком весе, в котором николаевский боксер Виктор Славинский (13-2-1, 6 КО) противостоял Эдварду Васкесу (13-1, 3 КО).
Об этом сообщается на портале Sport.bigmir.net.
Несмотря на хорошее начало от украинца, ему не удалось что-либо противопоставить своему оппоненту из США. Тактика с нацеливанием одного точного и сильного удара левой была быстро прочитана, а план Б уроженец Николаева не подготовил.
— Васкес был намного эффективнее, а многочисленные удары Славинского трясли воздух или летели в блок, — говорится в бою.
Результат боя был для судей достаточно очевиден – 78-74, 77-75 и 79-73 в пользу американского спортсмена.
Напомним, в городе Тернополь со 2 по 6 октября прошел Чемпионат Украины по парусному спорту среди юниоров. В соревнованиях николаевские спортсмены заняли призовые места.
В ночь с субботы на воскресенье состоялся поединок раннего андеркарда в полулегком весе, в котором николаевский боксер Виктор Славинский (13-2-1, 6 КО) противостоял Эдварду Васкесу (13-1, 3 КО).
Об этом сообщается на портале Sport.bigmir.net.
Несмотря на хорошее начало от украинца, ему не удалось что-либо противопоставить своему оппоненту из США. Тактика с нацеливанием одного точного и сильного удара левой была быстро прочитана, а план Б уроженец Николаева не подготовил.
— Васкес был намного эффективнее, а многочисленные удары Славинского трясли воздух или летели в блок, — говорится в бою.
Результат боя был для судей достаточно очевиден – 78-74, 77-75 и 79-73 в пользу американского спортсмена.
Напомним, в городе Тернополь со 2 по 6 октября прошел Чемпионат Украины по парусному спорту среди юниоров. В соревнованиях николаевские спортсмены заняли призовые места.