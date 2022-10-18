Российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.

Сообщает российское издание Чемпионат.

Источник утверждает, что Валерий Гонтарь стал украинцем «некоторое время назад» и теперь пытается трудоустроиться в Австрии. При этом неизвестно, с чем связано решение 28-летнего Валерия уехать из Российской Федерации.

Отметим, что Валерий Гонтарь является двукратным чемпионом зимней Универсиады-2017 в лыжной гонке. В последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подчеркнул, что россияне и белорусы не имеют права участвовать в соревнованиях, пока в Николаеве и по всей Украине погибают украинские спортсмены.