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Российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.
Сообщает российское издание Чемпионат.
Источник утверждает, что Валерий Гонтарь стал украинцем «некоторое время назад» и теперь пытается трудоустроиться в Австрии. При этом неизвестно, с чем связано решение 28-летнего Валерия уехать из Российской Федерации.
Отметим, что Валерий Гонтарь является двукратным чемпионом зимней Универсиады-2017 в лыжной гонке. В последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подчеркнул, что россияне и белорусы не имеют права участвовать в соревнованиях, пока в Николаеве и по всей Украине погибают украинские спортсмены.
Российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.
Сообщает российское издание Чемпионат.
Источник утверждает, что Валерий Гонтарь стал украинцем «некоторое время назад» и теперь пытается трудоустроиться в Австрии. При этом неизвестно, с чем связано решение 28-летнего Валерия уехать из Российской Федерации.
Отметим, что Валерий Гонтарь является двукратным чемпионом зимней Универсиады-2017 в лыжной гонке. В последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подчеркнул, что россияне и белорусы не имеют права участвовать в соревнованиях, пока в Николаеве и по всей Украине погибают украинские спортсмены.