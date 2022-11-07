Николаевский тхэквондист Симур Мирзоев завоевал золотую медаль Международного рейтингового турнира по тхэквондо ПТФ «Draсula Open 2022 G2».

Турнир провели в городе Бухарест (Румыния) с 5 по 6 ноября 2022 года, сообщила журналистка Татьяна Бакоцкая.

— Моя новая победа — это прежде всего результат деятельности нашего Тренера из Николаева — Григория Борисовича Хозяинова. В настоящее время он защищает Украину на войне. Но даже дистанционно я всегда чувствую его поддержку. Верю, что каждая моя победа на международных соревнованиях придает ему еще больше силы и оптимизма на фронте, — сказал Симур Мирзоев.