Николаевская олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан победила в турнире «l'Open» di Carrara» в Италии.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Отмечается, что в финале Ольга Харлан взяла реванш у итальянки Мартины Кришио за поражение на недавнем Кубке мира в Алжире со счетом 15:13.

В одном шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница Украины Юлия Бакастова, уступив выше упомянутой Мартине- Кришио в 1/4 (14:15).

Напомним, в начале марта Николаевская чемпионка рассказала о том, как эвакуировала семью из Украины в начале войны.