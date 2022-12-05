С 28 ноября по 4 декабря в Яблунице Ивано-Франковской области прошел чемпионат Украины по боксу среди мужчин и женщин.

Нашу область на главных соревнованиях в этом году представляли шесть спортсменов, сообщают «НикВести».

Среди женщин в весовой категории 81 кг бронзовым призером стала Нина Карпенко, Татьяна Кравчук заняла пятое место в весовой категории 57 кг.

Среди мужчин серебро в весовой категории 54 кг завоевал Эльмир Набиев, Адем Набиев занял девятое место в весовой категории 75 кг, Олег Даньшин занял пятое место в весовой категории +92 кг, Дмитрий Плешаков — девятое место в весовой категории 71 кг.

Отметим, что спортсменов поддержали ОО «Николаевщина надежный партнер» и страховая компания «Гардиан».

Ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Татьяна Позняк завоевала командную бронзу на чемпионате Европы по фехтованию на колясках.