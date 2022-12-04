Николаевская спортсменка Татьяна Позняк завоевала командную бронзу на чемпионате Европы по фехтованию на колясках.

Об этом сообщает Николаевский горсовет со ссылкой на данные Национального комитета спорта людей с инвалидностью Украины.

Женская шпажная команда в составе Евгении Бреус (категория А), Натальи Мандрик (категория А), Елены Федоты-Исаевой (категория В) и Татьяны Позняк (категория В) завоевала бронзу в борьбе с французами.

За четыре соревновательных дня в наработке национальной сборной Украины - 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды и второе место после команды Британии за золотом и первое - по количеству наград.

Чемпионат Европы по фехтованию на колясках продлится в г. Варшава (Польша) с 29 ноября по 4 декабря.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 стран Европы.

Напомним, николаевская олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан победила на проходящем в Италии турнире «l'Open» di Carrara».