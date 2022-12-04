Николаевская спортсменка Татьяна Позняк завоевала командную бронзу на чемпионате Европы по фехтованию на колясках.
Об этом сообщает Николаевский горсовет со ссылкой на данные Национального комитета спорта людей с инвалидностью Украины.
Женская шпажная команда в составе Евгении Бреус (категория А), Натальи Мандрик (категория А), Елены Федоты-Исаевой (категория В) и Татьяны Позняк (категория В) завоевала бронзу в борьбе с французами.
За четыре соревновательных дня в наработке национальной сборной Украины - 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды и второе место после команды Британии за золотом и первое - по количеству наград.
Чемпионат Европы по фехтованию на колясках продлится в г. Варшава (Польша) с 29 ноября по 4 декабря.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 стран Европы.
Напомним, николаевская олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан победила на проходящем в Италии турнире «l'Open» di Carrara».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Николаевская спортсменка Татьяна Позняк завоевала командную бронзу на чемпионате Европы по фехтованию на колясках.
Об этом сообщает Николаевский горсовет со ссылкой на данные Национального комитета спорта людей с инвалидностью Украины.
Женская шпажная команда в составе Евгении Бреус (категория А), Натальи Мандрик (категория А), Елены Федоты-Исаевой (категория В) и Татьяны Позняк (категория В) завоевала бронзу в борьбе с французами.
За четыре соревновательных дня в наработке национальной сборной Украины - 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды и второе место после команды Британии за золотом и первое - по количеству наград.
Чемпионат Европы по фехтованию на колясках продлится в г. Варшава (Польша) с 29 ноября по 4 декабря.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 стран Европы.
Напомним, николаевская олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан победила на проходящем в Италии турнире «l'Open» di Carrara».