В воскресенье, 29 января, николаевские спортсменки Ксения Федотова и Анна Колижук завоевали бронзовые награды на международных соревнованиях по велоспорту Grand Prix Poland.

Об этом сообщили в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета.

Воспитанницы ШВСМ и СДЮСШОР по велоспорту заняли 3 место в гонке медисон, проходивших в польском городе Прушков.

Тренировали девушек Михаил Роздобудько, Владимир Когут, Юрий Агарков.

Напомним, 20-летняя спротсменка Алина Полозюк из Николаева завоевала первенство на Кубке Украины по фехтованию на рапирах, проходившем во Львове 27 января.