З 24 по 27 листопада у Миколаєві відбувся Всеукраїнський турнір з боксу памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорьєва.

У підсумку змагань вихованці миколаївських спортивних шкіл здобули низку нагород, повідомили в міськраді.

Спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли 4 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди.

Тренерський склад: Галина Вороблевська, Максим Фатич, Олександр Волчан, Микола Хаджіогло.

Спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

Тренерський склад: Олег Чабан та Денис Захаров.

Нагадаємо, миколаївські кікбоксери здобули 19 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу ВТКА серед студентів та учнів.