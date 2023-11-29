З 24 по 27 листопада у Миколаєві відбувся Всеукраїнський турнір з боксу памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорьєва.
У підсумку змагань вихованці миколаївських спортивних шкіл здобули низку нагород, повідомили в міськраді.
Спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли 4 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди.
Тренерський склад: Галина Вороблевська, Максим Фатич, Олександр Волчан, Микола Хаджіогло.
Спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
Тренерський склад: Олег Чабан та Денис Захаров.
Нагадаємо, миколаївські кікбоксери здобули 19 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу ВТКА серед студентів та учнів.
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З 24 по 27 листопада у Миколаєві відбувся Всеукраїнський турнір з боксу памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорьєва.
У підсумку змагань вихованці миколаївських спортивних шкіл здобули низку нагород, повідомили в міськраді.
Спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли 4 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди.
Тренерський склад: Галина Вороблевська, Максим Фатич, Олександр Волчан, Микола Хаджіогло.
Спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
Тренерський склад: Олег Чабан та Денис Захаров.
Нагадаємо, миколаївські кікбоксери здобули 19 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу ВТКА серед студентів та учнів.