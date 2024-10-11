У Новій Одесі відкрили зал бойових мистецтв на честь загиблого на фронті боксера Артема Хана

В Новій Одесі відкрили зал бойових мистецтв «Puncher» на честь пам'яті загиблого на фронті миколаївського боксера Артема Хана.

Про це повідомляє пресслужба Новоодеської міської ради.

«Відбулося відкриття залу бойових мистецтв «Puncher», названого на честь загиблого воїна Артема Хана. Зі словами вдячності та гордості виступила мама Артема, підкресливши, що пам'ять про її сина живе в серцях кожного. Друзі Артема поділилися спогадами про його силу духу та відданість справі, а тренери зазначили, що його приклад надихатиме нові покоління спортсменів», – повідомляє пресслужба.

Артема Хана посмертно нагородили орденом мужності, який воєнком вручив його матері, вшановуючи його героїзм та незламність.

Зал бойових мистецтв «Puncher», фото: Новоодеська міська рада

Зал бойових мистецтв «Puncher», фото: Новоодеська міська рада

Зал бойових мистецтв «Puncher», фото: Новоодеська міська рада

Артем Хан, фото: Новоодеська міська рада

Нагадаємо, миколаївський боксер Артем Хан загинув 4 січня 2024 року на фронті у боротьбі проти окупантів. У квітні йому мало виповнитися 23 роки.

Відомо, що Артем Хан був вихованцем СДЮСШОР-6 та закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування.

З квітня 2022 року вважався зниклим безвісти після боїв на Ізюмському напрямку у складі миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. У грудні 2022 року мати Артема Анна в інтерв'ю виданню 0512.com.ua розповіла, що їй вдалося дізнатися про перебування сина в полоні. У 2024 році батьки отримали підтвердження про загибель Артема.