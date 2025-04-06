В Одесі на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я витратять ₴2 млн

Омолодження дерев на Трасі здоров’я в Одесі профінансують частково — виділили лише ₴2 млн із майже ₴5 млн запиту. Фото: Одеська міськрада

У Одесі планують витратити 2 мільйони гривень на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань планування бюджету та фінансів, яке відбулося 3 квітня, пишуть «МикВісті».

Голова комісії Олексій Потапський повідомив, що загальний запит на проведення омолоджувальної обрізки дерев складає 4,87 мільйона гривень. Крім того, ще 907 тисяч гривень потрібно на видалення аварійних дерев, а 1,4 мільйона — на корчування пнів.

— Виходячи з наших фінансових можливостей і вільних залишків є пропозиція комісії виділити 2 мільйони гривень на санітарну обрізку дерев, щоб ви встигли її зробити перед сезоном. А восени, якщо буде фінансовий ресурс ми виділимо кошти на всі інші види робіт, – сказав голова комісії Олексій Потапський.

Рішення комісії має ще розглянути сесія міської ради.

Нагадаємо, що в Одеській мерії в 2025 році відзвітували, що провели весняну толоку на Трасі здоров’я та висадили 30 кущів сакури.