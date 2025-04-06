В Одесі на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я витратять ₴2 млн
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- Аліна Квітко
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17:44, 06 квітня, 2025
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У Одесі планують витратити 2 мільйони гривень на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я.
Про це стало відомо під час засідання комісії з питань планування бюджету та фінансів, яке відбулося 3 квітня, пишуть «МикВісті».
Голова комісії Олексій Потапський повідомив, що загальний запит на проведення омолоджувальної обрізки дерев складає 4,87 мільйона гривень. Крім того, ще 907 тисяч гривень потрібно на видалення аварійних дерев, а 1,4 мільйона — на корчування пнів.
— Виходячи з наших фінансових можливостей і вільних залишків є пропозиція комісії виділити 2 мільйони гривень на санітарну обрізку дерев, щоб ви встигли її зробити перед сезоном. А восени, якщо буде фінансовий ресурс ми виділимо кошти на всі інші види робіт, – сказав голова комісії Олексій Потапський.
Рішення комісії має ще розглянути сесія міської ради.
Нагадаємо, що в Одеській мерії в 2025 році відзвітували, що провели весняну толоку на Трасі здоров’я та висадили 30 кущів сакури.
Раніше в місті висадили майже 200 дерев у рамках суботника. Акція охопила кілька локацій міста, зокрема Преображенський парк та Французький бульвар.
Обрізка дерев у Миколаєві
На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
Під час засідання сесії міськради, 27 лютого, депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.
Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.
Нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаєву пропонували запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням можуть стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.
З такою пропозицією до представників міської влади звернулась депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських у дописі в Facebook.
Алла Ряжських нагадала, що майже рік тому на рівні області було прийнято рекомендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.
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