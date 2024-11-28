Миколаївські параплавці вибороли 16 медалей на Кубку України
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- Марія Хаміцевич
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12:11, 28 листопада, 2024
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У місті Камʼянське 24-27 листопада відбувся Кубок України з параплавання де миколаївські спортсмени здобули призові місця.
Миколаївську область на змаганнях представили сім спортсменів: Сергія Паламарчук Сергій, Дмитро Василенко, Ангеліна Мальцева, Марія Колісніченко, Олег Колісник, Микола Кірєєв та Ростислав Любенко, повідомили у Миколаївській міській раді.
За результатами змагань представники Миколаївщини вибороли 16 медалей — шість золотих, три срібних та сім бронзових.
Сергій Паламарчук:
- Перше місце — 50 метрів вільний стиль
- Перше місце — 200 метрів вільний стиль
- Друге місце — 50 метрів на спині
Дмитро Василенко:
- Перше місце — 50 метрів вільний стиль
- Перше місце — 100 метрів вільний стиль
Ангеліна Мальцева:
- Перше місце — 100 метрів вільний стиль
- Третє місце — 50 метрів вільний стиль
- Третє місце — 50 метрів на спині
Марія Колісніченко:
- Перше місце — 50 метрів вільний стиль
- Друге місце — 50 метрів на спині
- Друге місце — 150 метрів комплексне плавання
Олег Колісник:
- Третє місце — 50 метрів вільний стиль
- Третє місце — 100 метрів вільний стиль
- Третє місце — 200 метрів вільний стиль
- Третє місце — 50 метрів брас
- Третє місце — 150 метрів комплексне плавання.
Нагадаємо, що плавчиня з Миколаєва Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у жіночому фридайвінгу, занурившись на глибину 82 метри у дисципліні «постійна вага без ластів».
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