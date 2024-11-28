Миколаївські параплавці вибороли 16 медалей на Кубку України

Миколаївські параплавці на Кубку України, фото обуюлікувала Миколаївська міськрада

У місті Камʼянське 24-27 листопада відбувся Кубок України з параплавання де миколаївські спортсмени здобули призові місця.

Миколаївську область на змаганнях представили сім спортсменів: Сергія Паламарчук Сергій, Дмитро Василенко, Ангеліна Мальцева, Марія Колісніченко, Олег Колісник, Микола Кірєєв та Ростислав Любенко, повідомили у Миколаївській міській раді.

За результатами змагань представники Миколаївщини вибороли 16 медалей — шість золотих, три срібних та сім бронзових.

Сергій Паламарчук:

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Перше місце — 50 метрів вільний стиль

Перше місце — 200 метрів вільний стиль

Друге місце — 50 метрів на спині

Дмитро Василенко:

Перше місце — 50 метрів вільний стиль

Перше місце — 100 метрів вільний стиль

Ангеліна Мальцева:

Перше місце — 100 метрів вільний стиль

Третє місце — 50 метрів вільний стиль

Третє місце — 50 метрів на спині

Марія Колісніченко:

Перше місце — 50 метрів вільний стиль

Друге місце — 50 метрів на спині

Друге місце — 150 метрів комплексне плавання

Олег Колісник:

Третє місце — 50 метрів вільний стиль

Третє місце — 100 метрів вільний стиль

Третє місце — 200 метрів вільний стиль

Третє місце — 50 метрів брас

Третє місце — 150 метрів комплексне плавання.

Миколаївські параплавці на Кубку України, фото обуюлікувала Миколаївська міськрада Миколаївські параплавці на Кубку України, фото обуюлікувала Миколаївська міськрада Миколаївські параплавці на Кубку України, фото обуюлікувала Миколаївська міськрада

Нагадаємо, що плавчиня з Миколаєва Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у жіночому фридайвінгу, занурившись на глибину 82 метри у дисципліні «постійна вага без ластів».