Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях з кіокушинкай карате

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на змаганнях з кіокушинкай карате. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

У місті Винники Львівської області, з 14 по 15 грудня, відбувся Кубок України та Всеукраїнський турнір «Open Ukraine Shinkyokushinkai Karate Cup» з кіокушинкай карате.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївські спортсмени з ДЮСШ з єдиноборств вибороли перше та другі нагороди:

Михайло Ульянов — 1 місце;

Едуард Карпенко — 2 місце;

Максим Гнидюк — 2 місце.

Зазначається, що спортсменів тренує Олександр Івлічев.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва вибороли 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Києві з 10 по 14 грудня.

Раніше спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.