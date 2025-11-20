Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:49, 20 листопада, 2025
-
У Києві з 14 по 16 листопада пройшов Кубок України U20 з греко-римської боротьби, у якому виступили 127 найсильніших спортсменів з усієї країни.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, борець Школи вищої спортивної майстерності Максут Султанов здобув перемогу у ваговій категорії до 63 кілограми та став чемпіоном турніру. Його тренує Олег Баламутов.
Зазначається, що збірна Миколаївської області посіла третє місце у командному заліку на цих змаганнях.
Раніше повідомлялось, що Максут Султанов став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.