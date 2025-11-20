  • четвер

    20 листопада, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби

Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міськрада

У Києві з 14 по 16 листопада пройшов Кубок України U20 з греко-римської боротьби, у якому виступили 127 найсильніших спортсменів з усієї країни.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, борець Школи вищої спортивної майстерності Максут Султанов здобув перемогу у ваговій категорії до 63 кілограми та став чемпіоном турніру. Його тренує Олег Баламутов.

Зазначається, що збірна Миколаївської області посіла третє місце у командному заліку на цих змаганнях.

Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міськрада

Раніше повідомлялось, що Максут Султанов став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.

Останні новини про: Спорт

Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу
У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт
«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю

Ірина Олехнович
новини

Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право заготівлі компонентів крові

Анна Гакман
новини

Що подивитися й куди піти цього тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Миколаївська облрада вперше використала систему онлайн-голосування «Голос» на позачерговій сесії

Анна Гакман
новини

«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки
У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу

«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Демченко вчергове просить відремонтувати дороги у Єланці: «Люди відрізані з усіх чотирьох сторін»

4 години тому

Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть

Юлія Бойченко

Головне сьогодні