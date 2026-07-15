Міжнародна федерація настільного тенісу зняла обмеження з російських спортсменів

Міжнародна федерація настільного тенісу допустила російських спортсменів до змагань. Ілюстративне фото: iStock

Міжнародна федерація настільного тенісу ухвалила рішення допустити з 28 липня російських спортсменів до міжнародних змагань без обмежень.

Про це повідомили на офіційному сайті організації.

Росіяни зможуть виступати в індивідуальних та командних турнірах, санкціонованих ITTF, за умови дотримання всіх чинних правил, зокрема, антидопінгових вимог.

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Відповідне рішення ухвалили після того, як Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 7 липня тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та припинив дію рекомендацій міжнародним федераціям щодо обмеження участі російських спортсменів.

В ITTF зазначили, що також врахували нещодавнє рішення про поновлення статусу спортсменів із білоруським паспортом, принцип рівного ставлення до учасників та необхідність, щоб будь-які обмеження були необхідними, пропорційними й об'єктивно виправданими.

Водночас у федерації наголосили, що таке рішення не означає припинення підтримки України. Вони й надалі допомагатимуть українській спільноті настільного тенісу, яка продовжує зазнавати наслідків війни.

«Поряд із цим рішенням ITTF ще раз підтверджує свою солідарність із українською спільнотою настільного тенісу та визнає глибокий вплив, який тривала війна справила на українських спортсменів, тренерів, офіційних осіб, клуби та сім’ї. ITTF залишається відданою підтримці спільноти настільного тенісу в Україні через різні канали», — заявила Міжнародна федерація.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics підтвердила рішення щодо виключення російських і білоруських спортсменів з міжнародних змагань.