Спортсмени Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з велоспорту

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

У Хмельницькій області з 9 по 12 липня відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту в олімпійських видах програми серед юнаків та дівчат.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 112 спортсменів з різних регіонів України, які змагалися за нагороди в олімпійських дисциплінах велосипедного спорту.

За результатами чемпіонату спортсмени СДЮСШОР з велоспорту показали наступні результати:

Нараєвський Ілля — 3 місце, 6 місце;

Катасонов Дмитро — 2 місце, 4 місце;

Шульгіна Луїза — 4 місце та 7 місце.

Спортсменів готували тренери-викладачі: Небаба Станіслав Миколайович, Кость Андрій Миколайович.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що у Білій Церкві 11-14 червня пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе) в багатоденній гонці серед юнаків, дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли 9 нагород.