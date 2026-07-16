Спортсмени Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з велоспорту
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У Хмельницькій області з 9 по 12 липня відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту в олімпійських видах програми серед юнаків та дівчат.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 112 спортсменів з різних регіонів України, які змагалися за нагороди в олімпійських дисциплінах велосипедного спорту.
За результатами чемпіонату спортсмени СДЮСШОР з велоспорту показали наступні результати:
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Нараєвський Ілля — 3 місце, 6 місце;
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Катасонов Дмитро — 2 місце, 4 місце;
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Шульгіна Луїза — 4 місце та 7 місце.
Спортсменів готували тренери-викладачі: Небаба Станіслав Миколайович, Кость Андрій Миколайович.
Нагадаємо, що у Білій Церкві 11-14 червня пройшов чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе) в багатоденній гонці серед юнаків, дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли 9 нагород.
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