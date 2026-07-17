 Херсонська спортсменка здобула «золото» на міжнародному турнірі з вільної боротьби

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Головна Новини Спорт 22:41, 17 липня, 2026

Херсонська спортсменка здобула «золото» на міжнародному турнірі з вільної боротьби

Спортсменка з Херсонщина посіла 1 місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби. Фото: Херсонська ОВАСпортсменка з Херсонщина посіла 1 місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби. Фото: Херсонська ОВА

Вихованка Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби Наталія Клівчуцька здобула «золото» на міжнародному турнірі в Угорщині.

Як повідомили в Херсонській ОВА, це фінальний етап рейтингової серії United World Wrestling — Меморіал Імре Поляка, Яноша Варги та Іштвана Козми, що проходить в Угорщині.

За результатами змагань, Наталія Клівчуцька посіла перше місце у ваговій категорії до 55 кілограм.

Нагадаємо, що представник ДСНС Херсонської області став чемпіоном «Турнірі захисників» з футболу серед ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців, який відбувся 11-12 липня у Чернівцях.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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