Херсонська спортсменка здобула «золото» на міжнародному турнірі з вільної боротьби

Спортсменка з Херсонщина посіла 1 місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби. Фото: Херсонська ОВА

Вихованка Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби Наталія Клівчуцька здобула «золото» на міжнародному турнірі в Угорщині.

Як повідомили в Херсонській ОВА, це фінальний етап рейтингової серії United World Wrestling — Меморіал Імре Поляка, Яноша Варги та Іштвана Козми, що проходить в Угорщині.

За результатами змагань, Наталія Клівчуцька посіла перше місце у ваговій категорії до 55 кілограм.

Нагадаємо, що представник ДСНС Херсонської області став чемпіоном «Турнірі захисників» з футболу серед ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців, який відбувся 11-12 липня у Чернівцях.