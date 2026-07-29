Кабмин выделил ₴419 млн на зарплаты сотрудникам военных администраций: Николаевская область в числе получателей

Николаевская область получит средства на выплату заработной платы сотрудникам военных администраций. Фото: Кабмин

Николаевская область получит государственное финансирование на оплату труда сотрудников областной и районных военных администраций. Всего правительство распределило 419 миллионов гривен между шестью прифронтовыми регионами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Финансирование также получат Сумская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Как отметил глава правительства, решение было принято с учетом сложных условий, в которых работают сотрудники военных администраций в прифронтовых регионах.

— Вчера я побывал в Сумской области с первой рабочей поездкой. Регион ежедневно подвергается вражеским обстрелам. Люди живут и работают в чрезвычайно сложных условиях. Наша обязанность — оказать всю необходимую поддержку. Безусловно, все прифронтовые регионы должны пользоваться особым вниманием и поддержкой правительства. Сегодня мы распределяем 419 миллионов гривен для Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Эти средства будут направлены на оплату труда сотрудников областных и районных военных администраций, — заявил Сергей Корецкий.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что поручил Министерству по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц до середины августа подготовить решение о введении специального статуса для работников в прифронтовых регионах и громадах.

Напомним, в апреле 2026 года мэр Александр Сенкевич заявил об оттоке кадров из мэрии Николаева в областную военную администрацию из-за снижения зарплат, добавив, что часть сотрудников всё равно придётся сократить.