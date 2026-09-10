 За восемь месяцев в местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴8 млрд налогов

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Главная Новости Экономика 22:31, 10 сентября, 2026

За восемь месяцев в местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴8 млрд налогов

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴8 млрд податків за вісім місяців. Ілюстративне фото: НикВестиМестные бюджеты Николаевской области получили более ₴8 млрд налогов за восемь месяцев. Иллюстративное фото: НикВести

За восемь месяцев 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 8,8 миллиарда гривен налогов.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 1,5 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую часть поступлений составил налог на доходы физических лиц. За этот период местные бюджеты получили более 6 миллиардов гривен НДФЛ. Это на 1,3 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля этого налога в общих поступлениях составляет 68,4%.

Еще почти 1,5 миллиарда гривен в местные бюджеты уплатили предприниматели и аграрии, работающие по упрощенной системе налогообложения. Поступления от единого налога выросли на 11,6%, или на 152,2 миллиона гривен, по сравнению с прошлым годом.

Также за восемь месяцев собственники и арендаторы земельных участков уплатили 805,1 миллиона гривен земельного налога и арендной платы. Это на 36,9 миллиона гривен, или 4,8%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, что за январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 12,5 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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