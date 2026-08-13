Водоемы Одесской области мелеют: в озере Катлабух уровень воды опустился до критической отметки
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- Алина КвиткоРепортер
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В Одесской области снижается уровень воды в Дунае и Днестре, однако пока реки не достигли критических отметок. В то же время сложнее обстоит ситуация с Придунайскими озерами, в частности с Катлабухом и Китаем.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
В инспекции отметили, что получают информацию об уровнях воды от Измаильской районной государственной (военной) администрации и Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.
По их данным, уровень воды на водопостах Дуная и Днестра действительно снижается. Однако пока показатели не достигли опасных значений и остаются с запасом до установленных критических уровней.
— По имеющимся данным, угроз для населения и водохозяйственного сектора пока не ожидается, — сообщили в инспекции.
В то же время более проблемной остается ситуация с Придунайскими озерами. Речь идет о Кагуле, Ялпуге, Картале, Кугурлуе, Катлабухе, Китае и Сасике.
Особое беспокойство вызывает уровень воды в озерах Катлабух и Китай. Там он существенно снизился, а в Катлабухе уже достиг критической отметки.
По данным инспекции, это создает риски для водной экосистемы Придунавья и может затруднить водоснабжение населения и сельского хозяйства.
Чтобы стабилизировать ситуацию, на озере Катлабух уже начали принудительное наполнение озера с помощью насосных станций. В инспекции продолжают следить за гидрологической ситуацией в Одесской области и получать актуальные официальные данные.
Таким образом, на данный момент оснований говорить о критическом водном кризисе на Дунае и Днестре нет. В то же время ситуация на отдельных придунайских озерах остается сложной и требует дальнейшего контроля.
Ранее сообщалось, что в Одесской области уровень воды в реке Дунай у города Рени опустился до отметки -14 сантиметров, что является самым низким показателем за более чем 50 лет наблюдений.
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