 Юные жители Николаева прибрали берег и учились создавать инсталляции из отходов

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Главная Новости Экология 21:55, 14 сентября, 2026

Юные жители Николаева прибрали берег и учились создавать инсталляции из отходов

Ко Дню города в Николаеве провели экологическую акцию: убирали берег реки. Дети, молодежь и участники организации «Пласт Николаев» присоединились к уборке. Они очистили часть побережья, в частности, от пластика и бытовых отходов.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

После уборки участники создавали из собранных материалов поделки и арт-инсталляции. Таким образом они показали, как дать отходам вторую жизнь, а не выбрасывать их в воду или на берег.

«Организаторы отмечают, что подобные мероприятия имеют не только практическое, но и образовательное значение. Участники на собственном примере учатся более ответственно относиться к окружающей среде, понимать важность сохранения водных ресурсов и находить креативные способы повторного использования материалов», — сообщили в горсовете.

Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮные николаевцы убрали берег и учились делать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет
Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет

Акция прошла в рамках международного проекта «Предоставление детям возможностей для экологической устойчивости через E-STEM — ecosySTEM», который реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет
Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет

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Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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