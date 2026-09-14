Юные жители Николаева прибрали берег и учились создавать инсталляции из отходов

Ко Дню города в Николаеве провели экологическую акцию: убирали берег реки. Дети, молодежь и участники организации «Пласт Николаев» присоединились к уборке. Они очистили часть побережья, в частности, от пластика и бытовых отходов.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

После уборки участники создавали из собранных материалов поделки и арт-инсталляции. Таким образом они показали, как дать отходам вторую жизнь, а не выбрасывать их в воду или на берег.

«Организаторы отмечают, что подобные мероприятия имеют не только практическое, но и образовательное значение. Участники на собственном примере учатся более ответственно относиться к окружающей среде, понимать важность сохранения водных ресурсов и находить креативные способы повторного использования материалов», — сообщили в горсовете.

Юные николаевцы убрали берег и учились делать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет Юные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет

Акция прошла в рамках международного проекта «Предоставление детям возможностей для экологической устойчивости через E-STEM — ecosySTEM», который реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

Юные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет Юные николаевцы убрали берег и учились создавать инсталляции из отходов. Фото: Николаевский горсовет

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