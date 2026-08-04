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Главная Новости Инциденты 14:10, 04 августа, 2026

Из реки в Николаевской области спасатели извлекли тело мужчины

На Миколаївщині у річці знайшли тіло чоловіка. Ілюстративне фото: НикВестиВ Николаевской области в реке обнаружили тело мужчины. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевском районе спасатели извлекли из реки Южный Буг тело погибшего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, утром 4 августа на спецлинию 101 поступило сообщение об обнаружении тела в акватории реки на территории Константиновской общины.

Погибшего в воде заметил местный житель. Для извлечения тела, которое находилось примерно в 10 метрах от берега, привлекли отделение спасателей на надувной лодке.

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в микрорайоне Намыв в Николаеве во время отдыха погиб 17-летний парень. После прыжка в воду подросток исчез, а впоследствии его тело нашли водолазы.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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