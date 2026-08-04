Из реки в Николаевской области спасатели извлекли тело мужчины
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаевском районе спасатели извлекли из реки Южный Буг тело погибшего мужчины.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, утром 4 августа на спецлинию 101 поступило сообщение об обнаружении тела в акватории реки на территории Константиновской общины.
Погибшего в воде заметил местный житель. Для извлечения тела, которое находилось примерно в 10 метрах от берега, привлекли отделение спасателей на надувной лодке.
Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в микрорайоне Намыв в Николаеве во время отдыха погиб 17-летний парень. После прыжка в воду подросток исчез, а впоследствии его тело нашли водолазы.
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