Из реки в Николаевской области спасатели извлекли тело мужчины

В Николаевской области в реке обнаружили тело мужчины. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевском районе спасатели извлекли из реки Южный Буг тело погибшего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, утром 4 августа на спецлинию 101 поступило сообщение об обнаружении тела в акватории реки на территории Константиновской общины.

Погибшего в воде заметил местный житель. Для извлечения тела, которое находилось примерно в 10 метрах от берега, привлекли отделение спасателей на надувной лодке.

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в микрорайоне Намыв в Николаеве во время отдыха погиб 17-летний парень. После прыжка в воду подросток исчез, а впоследствии его тело нашли водолазы.