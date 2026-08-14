Сжигал стерню возле Арбузинки: нарушителя оштрафовали на ₴3 тыс.
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Первомайском районе экоинспекторы привлекли к административной ответственности мужчину за выжигание пожнивных остатков и стерни. Нарушителя оштрафовали на 3060 гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Факт выжигания обнаружили экоинспекторы во время рейда возле поселка Арбузинка Арбузинской общины.
На мужчину составили протокол по части 1 статьи 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в сентябре 2024 года агрария из Белгород-Днестровского района Одесской области судили за поджог собственных земельных участков — мужчина поджог поле, чтобы сэкономить на уборке техникой, и ему грозило до пяти лет лишения свободы.
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