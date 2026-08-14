 Сжигал стерню возле Арбузинки: нарушителя оштрафовали на ₴3 тыс.

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Главная Новости Инциденты 13:44, 14 августа, 2026

Сжигал стерню возле Арбузинки: нарушителя оштрафовали на ₴3 тыс.

Біля Арбузинки оштрафували чоловіка за спалювання стерні. Фото ДержекоінспекціїВблизи Арбузинки оштрафовали мужчину за сжигание стерни. Фото Госэкоинспекции

В Первомайском районе экоинспекторы привлекли к административной ответственности мужчину за выжигание пожнивных остатков и стерни. Нарушителя оштрафовали на 3060 гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Факт выжигания обнаружили экоинспекторы во время рейда возле поселка Арбузинка Арбузинской общины.

На мужчину составили протокол по части 1 статьи 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в сентябре 2024 года агрария из Белгород-Днестровского района Одесской области судили за поджог собственных земельных участков — мужчина поджог поле, чтобы сэкономить на уборке техникой, и ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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