В Николаевской области за сутки произошло 40 пожаров, большинство — из-за сухой травы
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение 17 августа в Николаевской области произошло 40 пожаров. Большинство из них возникло из-за возгорания сухой травы, кустарников, пожнивных остатков и мусора. Общая площадь возгорания превысила 22 гектара.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
В Новом Буге сухостой загорелся вблизи частных домов. Огонь быстро перекинулся на хозяйственные постройки на территории нескольких домовладений и уничтожил три из них. Спасатели потушили пожар на площади 700 квадратных метров и не дали огню распространиться дальше.
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Еще один пожар произошел в селе Новошмидтовка. Там огонь с сухой травы перекинулся на сарай. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров и спасли от огня жилой дом.
В Баштанке горела летняя кухня площадью 40 квадратных метров, а в селе Садовое — хозяйственная постройка площадью 9 квадратных метров.
Также в течение суток дважды горели автомобили. В селе Ивановка загорелся ГАЗ 33102, а в Домановке — ВАЗ 2107. Второй пожар местные жители успели потушить самостоятельно.
Больше всего пожаров в экосистемах зафиксировали в Николаевском и Баштанском районах — по девять. Еще восемь таких случаев произошли в Вознесенском районе, по пять — в Первомайском районе и Николаеве.
Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.
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