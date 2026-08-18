 В Николаевской области за сутки произошло 40 пожаров, большинство — из-за сухой травы

  • вторник

    18 августа, 2026

  • 27.4°
    Пасмурно

    Николаев

  • 18 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 27.4° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:11, 18 августа, 2026

В Николаевской области за сутки произошло 40 пожаров, большинство — из-за сухой травы

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В течение 17 августа в Николаевской области произошло 40 пожаров. Большинство из них возникло из-за возгорания сухой травы, кустарников, пожнивных остатков и мусора. Общая площадь возгорания превысила 22 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Новом Буге сухостой загорелся вблизи частных домов. Огонь быстро перекинулся на хозяйственные постройки на территории нескольких домовладений и уничтожил три из них. Спасатели потушили пожар на площади 700 квадратных метров и не дали огню распространиться дальше.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Еще один пожар произошел в селе Новошмидтовка. Там огонь с сухой травы перекинулся на сарай. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров и спасли от огня жилой дом.

В Баштанке горела летняя кухня площадью 40 квадратных метров, а в селе Садовое — хозяйственная постройка площадью 9 квадратных метров.

Также в течение суток дважды горели автомобили. В селе Ивановка загорелся ГАЗ 33102, а в Домановке — ВАЗ 2107. Второй пожар местные жители успели потушить самостоятельно.

Больше всего пожаров в экосистемах зафиксировали в Николаевском и Баштанском районах — по девять. Еще восемь таких случаев произошли в Вознесенском районе, по пять — в Первомайском районе и Николаеве.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Пожары

Из-за атаки российских войск загорелся склад с зерном и гостиница в Одесской области
36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров
В Николаевской области за сутки произошло 47 пожаров: огонь охватил более 30 гектаров
Реклама
Читайте также:
новости
Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн

Алена Коханчук
новости
Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых

Алена Коханчук
новости
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на проспекте Центральном

Алена Коханчук
новости
В Николаеве в третий раз проводится тендер на сумму ₴86 млн на укрытия для детсада, где с 2019 года так и не завершили аварийный капремонт

Алиса Меликадамян
новости
Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Пожары

В Николаевской области за сутки произошло 47 пожаров: огонь охватил более 30 гектаров
36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров
Из-за атаки российских войск загорелся склад с зерном и гостиница в Одесской области

Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн

Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых

2 часа назад

Россияне ударили дроном вблизи Николаева: повреждены дом и автобус

Главное сегодня