В Николаеве военнослужащего приговорили к 5,5 годам тюрьмы за нанесение мужчине ножевых ранений
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Центральный районный суд Николаева приговорил 41-летнего ранее неоднократно судимого военнослужащего к пяти с половиной годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений мужчине.
Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.
Инцидент произошел в квартире знакомой обвиняемого. Во время конфликта между женщиной и ее бывшим сожителем, который отказывался отдать ключи и выселиться, военнослужащий вмешался в ссору.
Он повалил мужчину на пол, нанес несколько ударов по лицу и дважды ударил его ножом в шею и грудную клетку.
В суде обвиняемый признал вину и объяснил свои действия воздействием алкоголя и желанием заступиться за знакомую. Потерпевший во время заседания заявил об отсутствии претензий к нападающему.
Суд под председательством Владимира Алейникова признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
Напомним, что в Снигиревке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.
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