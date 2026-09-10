 В Николаеве военнослужащего приговорили к 5,5 годам тюрьмы за нанесение мужчине ножевых ранений

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В Николаеве военнослужащего приговорили к 5,5 годам тюрьмы за нанесение мужчине ножевых ранений

У Миколаєві судили військового за нанесення ножових поранень. Ілюстративне фото istockphotoВ Николаеве судили военнослужащего за нанесение ножевых ранений. Иллюстративное фото istockphoto

Центральный районный суд Николаева приговорил 41-летнего ранее неоднократно судимого военнослужащего к пяти с половиной годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений мужчине.

Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Инцидент произошел в квартире знакомой обвиняемого. Во время конфликта между женщиной и ее бывшим сожителем, который отказывался отдать ключи и выселиться, военнослужащий вмешался в ссору.

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Он повалил мужчину на пол, нанес несколько ударов по лицу и дважды ударил его ножом в шею и грудную клетку.

В суде обвиняемый признал вину и объяснил свои действия воздействием алкоголя и желанием заступиться за знакомую. Потерпевший во время заседания заявил об отсутствии претензий к нападающему.

Суд под председательством Владимира Алейникова признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Напомним, что в Снигиревке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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