В Николаеве отложили определение компании для сортировки мусора из-за вопросов к финансовым документам

Вскрытие предложений участников предварительного конкурса, 15 июля 2026 года. Фото НикВести

Конкурсный комитет по определению оператора линии сортировки твёрдых бытовых отходов в Николаеве пока не определил победителя. Во время заседания у членов комиссии возникли дополнительные вопросы к документам одного из участников, в частности относительно его финансового состояния.

Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов в эфире телеканала МАРТ.

По его словам, заседание конкурсной комиссии состоялось 7 сентября. Комиссия рассмотрела восемь из девяти критериев оценки, по которым существенных замечаний не возникло. В то же время остались вопросы по одному из критериев — финансовой состоятельности участника.

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В частности, предприятие предоставило финансовую отчетность за 2025 год и первый квартал 2026 года, однако на момент заседания не было отчета за второй квартал 2026 года, то есть за первое полугодие.

— Для нас это было важно с точки зрения понимания именно финансовой состоятельности предприятия и его способности собственными силами реализовать этот инвестиционный проект, — пояснил Игорь Набатов.

Дополнительный финансовый отчет участник уже предоставил. Члены конкурсного комитета должны ознакомиться с документом до следующего заседания.

В то же время Игорь Набатов отметил, что это не единственный вопрос, который потенциально может возникнуть при рассмотрении документов. Поэтому окончательное решение о победителе пока не принято.

Ожидается, что конкурсный комитет соберется во второй раз. По итогам заседания комиссия может определить победителя, однако не исключено, что у других членов возникнут новые вопросы.

Окончательное решение должен принять Николаевский городской совет на сессии.

Напомним, что после провального третьего конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что готов поддержать изменения в правилах конкурса, если у депутатов будут такие предложения. Однако сразу после этого был объявлен четвёртый конкурс по тем же правилам, который должен был продлиться до 31 августа.

На сессии Николаевского городского совета 27 августа разгорелись дебаты относительно действующих условий конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов.

Также подробно обо всех замечаниях Фёдор Панченко рассказал на заседании бюджетной комиссии 25 августа. Он показал презентацию, в которой аргументировал все свои предложения. Более подробно в материале «НикВести».

Ситуация со строительством сортировочной линии в Николаеве

Николаев трижды объявлял аналогичный конкурс, однако определить оператора тогда не удалось.

В 2024 году депутаты утвердили порядок работы комплекса по сортировке ТБО и объявили инвестиционный конкурс. Первый конкурс не состоялся, а во втором победило ООО «Waste To Energy Niko». Однако компания набрала лишь минимально необходимый балл, а депутаты и тогдашний глава ОГА Виталий Ким раскритиковали закрытость процедуры и невыгодные условия.

Правоохранительные органы возбудили дело и провели обыски в горсовете. На сессии 28 августа депутаты не поддержали утверждение договора с победителем. После чего городские власти начали готовить новые условия конкурса. Александр Сенкевич заявил, что процесс будет публичным, с привлечением международных партнеров, в частности из Дании.

На сессии депутаты должны были утвердить обновленный порядок работы комплекса по сортировке бытовых отходов. Но в марте 2026 года голосование провалилось. Однако его утвердили через месяц — в мае.

На повторный конкурс по определению компании, которая построит и будет управлять комплексом по сортировке мусора в Николаеве, подала заявку только одна компания — ООО «ЛНК Ресайслинг» из украинско-американской группы «ЛНК». Французская компания Veolia, которая ранее проявляла интерес к участию, заявку не подала.

Однако победителя не определили. Единственный участник не набрал необходимого количества баллов от комиссии.

В целом вопрос сортировки мусора в Николаеве поднимался ещё в 2019 году, когда потребность в двух линиях оценили примерно в 10 миллионов гривен. Тогда мэр Александр Сенкевич настаивал, что расходы должны взять на себя инвесторы, а не городской бюджет. Хотя была принята программа обращения с отходами, до ее реализации так и не дошло.

Верховный Суд признал бездействие горсовета противоправным и обязал построить сортировочную линию, ведь полигон, работающий с 1972 года, исчерпал свой ресурс.