Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования трём областям Украины
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования для обеспечения потребностей Киевской, Черниговской и Николаевской областей.
Об этом сообщает Минэнерго.
В состав гуманитарного груза вошли генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование.
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Передачу материалов со складов Министерства энергетики Украины организовали при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства и логистического содействия Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи.
Полученное оборудование будет направлено на обеспечение резервного электроснабжения, проведение ремонтных работ на электросетях и поддержание работы критически важной инфраструктуры в условиях сбоев в энергосистеме.
Напомним, что Министерство энергетики Украины передало АО «Херсоноблэнерго» 46,5 тысячи литров дизельного топлива и готовит к отправке силовой трансформатор.
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