 Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования трём областям Украины

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Главная Новости Общество 20:18, 11 сентября, 2026

Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования трём областям Украины

Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання Київщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Ілюстративне фото НикВестиНидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования Киевской, Черниговской и Николаевской областям. Иллюстративное фото НикВести

Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования для обеспечения потребностей Киевской, Черниговской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Минэнерго.

В состав гуманитарного груза вошли генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование.

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Передачу материалов со складов Министерства энергетики Украины организовали при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства и логистического содействия Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи.

Полученное оборудование будет направлено на обеспечение резервного электроснабжения, проведение ремонтных работ на электросетях и поддержание работы критически важной инфраструктуры в условиях сбоев в энергосистеме.

Напомним, что Министерство энергетики Украины передало АО «Херсоноблэнерго» 46,5 тысячи литров дизельного топлива и готовит к отправке силовой трансформатор.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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