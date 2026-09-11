Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования трём областям Украины

Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования Киевской, Черниговской и Николаевской областям. Иллюстративное фото НикВести

Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования для обеспечения потребностей Киевской, Черниговской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Минэнерго.

В состав гуманитарного груза вошли генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование.

Передачу материалов со складов Министерства энергетики Украины организовали при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства и логистического содействия Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи.

Полученное оборудование будет направлено на обеспечение резервного электроснабжения, проведение ремонтных работ на электросетях и поддержание работы критически важной инфраструктуры в условиях сбоев в энергосистеме.

Напомним, что Министерство энергетики Украины передало АО «Херсоноблэнерго» 46,5 тысячи литров дизельного топлива и готовит к отправке силовой трансформатор.