Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: поради психологині

Як говорити з дітьми про міни. Ілюстрація «МикВісті»

Що ви скажете своїй дитині, якщо вона знайде щось дивне на вулиці? Чи зможете ви навчити її розпізнавати загрозу, яка може бути прямо під ногами? У час, коли мінна небезпека стала частиною нашого життя, це питання стає особливо гострим. Діти не завжди розуміють, що звичні місця можуть приховувати смертельну небезпеку, і від правильних слів батьків може залежати їхня безпека.

Разом з психологинею Світланою Дабагян «МикВісті» розбирались у тому, як пояснити дітям про мінну небезпеку доступною для них мовою, не лякаючи, але з чіткими інструкціями, які можуть врятувати життя.

Психолог Світлана Дабагян пояснює, як батькам розмовляти з дитиною про мінну безпеку. Фото: «МикВісті»

Чому мінна безпека — це не тільки питання школи?

На жаль, багато батьків вважають, що питання мінної безпеки повинні роз’яснювати лише в школі, проте, за словами Світлани Дабагян, це велике упущення.

— Найбільша довіра у дітей повинна бути саме до батьків, — наголошує вона.

Вдома у родинному колі дитина почувається в безпеці, тому саме батьки можуть найбільш ефективно пояснити складні теми. Важливо, щоб батьки знали, як правильно говорити з дітьми, щоб не лякати їх, але водночас донести важливі правила.

Чи варто батькам говорити з дітьми про міни, якщо вони в безпечній зоні?

— В нас є регіони, які більш забруднені мінами, є регіони, які менше постраждали. Але ж ми з вами розуміємо, що ми живемо у стані війни. І ось ці небезпечні предмети, якісь вибухівки, вони можуть знаходитись і на дитячому майданчику. Вони можуть бути приховані, наприклад, в іграшках або ж у таких предметах, про які й не подумаєш, що там може бути щось небезпечне. Тому дуже важливо говорити з дітьми про мінну безпеку, щоб вони були обережними, — каже Світлана Дабагян.

Як розпочати діалог про мінну небезпеку?

Почати бесіду про міни можна з простого питання: «Що ти знаєш про мінну небезпеку?». Часто в школах або під час заходів, організованих фахівцями Червоного Хреста чи ДСНС, діти вже мають певну інформацію про міни. Якщо дитина каже, що їй щось відомо, запитайте, що саме вона знає, і продовжуйте розмову з огляду на її відповіді. Якщо ж дитина не обізнана в цій темі, запропонуйте разом переглянути освітній мультфільм або відео.

— Найкраще, коли подача інформації відбувається у невимушеній формі: це можуть бути мультфільми, інтерактивні ігри, тести або прості руханки. Такий підхід не навантажує дитину емоційно і не викликає надмірного страху, — додає Світлана Дабагян.

Складіть ручки як бінокль та прикладіть до очей - так позначаємо бути уважними. Руханка для дітей від ЮНІСЕФ. Витягніть руку вперед - аби позначати «не підходь». Руханка для дітей від ЮНІСЕФ.

Перехрещуємо руки біля грудей - так позначаємо не чіпай. Руханка для дітей від ЮНІСЕФ Піднесіть долоню до вуха, аби позначити телефон. Руханка для дітей від ЮНІСЕФ.

Щоб діти усвідомлювали важливість дотримання правил безпеки, необхідно пояснити їх зрозуміло і цікаво. Наприклад, коли ми розповідаємо дітям, чому потрібно чистити зуби, ми створюємо звичку, яка стає частиною їхнього життя. Так само важливо пояснити, що очікувати, якщо вони знайдуть міну або небезпечний предмет, а також як правильно себе поводити. Важливо спілкуватись з дитиною на рівні друзів, щоб вона відчувала підтримку і розуміння, а не страх.

Світлана Дабагян зауважує, що при розмові з дитиною щодо мінної безпеки слід враховувати їх вік: «Діти від 5 до 11 років сприймають інформацію по-іншому, ніж підлітки. У підлітковому віці молоді люди намагаються відділитися від дорослих, тому важливо підтримувати з ними довіру і розмовляти більш серйозно».



Чи розмовляють миколаївці про мінну небезпеку зі своїми дітьми?

«МикВісті» вирішили дізнатися, чи розповідають миколаївці своїм дітям про мінну безпеку та що миколаївські діти знають про вибухонебезпечні предмети.

Одна з батьків розповів, що його дитина добре обізнана щодо мінної небезпеки, оскільки відвідує дитячі класи безпеки від UNICEF. Дитина активно ініціює розмови на цю тему та знає, що не можна торкатися підозрілих предметів. Вона навіть часто навчає матір новим речам.

— Дитина сама часто зі мною спілкується, дитина обізнана про це. Знає, що не можна чіпати, вона ходить у дитячі класи безпеки від UNICEF. Тому моя дитина все знає і мене ще багато чому навчить, – розповідає він.

Інша жителька міста згадала, що в школі також проводяться заходи та лекції, на яких дітям розповідають про небезпеки. Вона відзначила візити представників UNICEF, які організовували майстер-класи для учнів.

— Ну ось якраз у школі про це казали, були лекції, були заходи, приїжджали з UNICEF, проводили майстер-класи, – говорить інша жителька Миколаєва.

Також батьки пояснюють дітям, що підходити до підозрілих предметів, таких як рюкзаки чи мотузки, не можна, адже вони можуть бути заміновані і становити загрозу.

— Не можна підходити до речей, якщо ви бачите якийсь рюкзак, то не можна його чіпати, там може бути міна. А ще не можна чіпати мотузку, якщо вона лежить десь в кутах бо може щось підірватися, — ділиться ще одна мама.​

Як говорити з дитиною про трагічні випадки?

Якщо дитина дізналася про реальні випадки травмування чи загибелі людей від мін, важливо залишатися спокійними під час розмови.

— Батьки повинні бути емоційною опорою для дитини, — радить Світлана Дабагян.

У розмові важливо слухати дитину, віддзеркалювати її емоції, підтверджувати, що ситуація дійсно була страшною, але водночас пояснити, що існують заходи безпеки, яких потрібно дотримуватись, щоб уникнути таких небезпек. Фізичний контакт (обійми, тримання за руку) також допомагає дитині відчути безпеку.

— Якщо дитина була свідком або чула історію, що її однолітки чи дорослі натрапили на міну, то для розмови з нею треба обрати захищений простір. Якщо це маленька дитина, то можна посадити її на коліна. Якщо це доросла дитина, то десь біля себе. Треба обійняти, якщо дитина дозволяє це зробити. І дуже спокійно про поговорити про ситуацію, що трапилась. Коли дитина розповідає, то ми уважно слухаємо, ми вчимося співчувати. Також треба відзеркалювати її емоції та переживання, до прикладу можна казати: «Так, це дуже жахливо, ти злякалась, чи ти була свідком такої жахливої ситуації?». І тут важливо, щоб дитина розповіла подробиці. Адже коли ми стаємо свідком, чи героєм подібної небезпеки, нам важливо її розповісти декілька разів, щоб позбутися переживань, — радить иня.

Якщо дитина хоче розповісти свою історію кілька разів, дозвольте їй це зробити. Це частина процесу звільнення від негативного досвіду. Після такої бесіди важливо допомогти дитині позбутися напруги: можна запропонувати їй пограти в активні ігри або виконати прості фізичні вправи.

Поради від психолога як заспокоїти дитину, якщо вона налякана після розмови про мінну безпеку. Фото: Родина

Як поводитися, якщо дитина налякана?

Бувають ситуації, коли дитина вже чула про вибухи або навіть бачила наслідки трагедій. У таких випадках важливо дати дитині можливість висловити свої почуття.

— Якщо дитина малює або грає в ігри, пов’язані з вибухами чи мінами, це природна реакція на стрес, — пояснює психолог.

Важливо не заперечувати ці почуття, а допомогти дитині відреагувати: нехай вона кілька разів розповість про те, що бачила або чула. Це допомагає їй обробити інформацію та знизити тривожність.

— Після розмови, перегляду відео про мінну безпеку спочатку дитина може це ще програвати. Вона може повторювати окремі вислови, щось перепитувати. І якщо їй цікава була нова інформація, то вона буде якось розповсюджувати її серед однолітків, — каже психолог.

Ознаки того, що дитина не просто цікавиться, а переживає стрес через тему мінної безпеки, можуть включати порушення сну, відсутність апетиту, нічні кошмари або замкнутість. У таких випадках варто звернутися до фахівця, якщо негативні реакції не проходять.

Попередження «Обережно міни» в лісі. Фото: «МикВісті»

Що робити, якщо дитина знайшла міну?

Якщо дитина знайшла міну або спробувала її розібрати, першою реакцією батьків може бути шок або ступор. Проте в такій ситуації важливо швидко заспокоїтися і знайти правильні слова. Психолог Світлана Дабагян радить батькам повторно наголосити на тому, що ніколи не можна торкатися підозрілих предметів, і негайно звернутися до фахівців. Обговоріть цей інцидент у спокійній атмосфері та поясніть дитині важливість безпечної поведінки.

Чи варто батькам в розмові згадувати реальні випадки підриву на мінах?

Головна мета навчання мінній безпеці — не залякати, а навчити дитину правильних дій. Фотографії та відео з місця вибухів не варто показувати, оскільки вони можуть викликати травму у дитини.

— Наша нервова система не розрізняє, бачили ми це на власні очі чи на екрані, — застерігає психолог. Натомість слід пояснювати тему спокійно і з прикладами, які не лякають, — каже Світлана Дабагян.

Як знизити тривогу після розмови?

Якщо після бесіди дитина відчуває тривогу, психолог радить використовувати тілесні практики. Часті обійми, погладжування долоньок або спини та ігри на прояв агресії допомагають зняти напругу. Наприклад, можна пограти в повітряний футбол або влаштувати битву подушками. Такі прості, але активні дії дозволяють дитині вивільнити емоції і відновити спокій.

— Якщо в дитини дуже велика напруга, і ви бачите, що вона занадто проявляє агресію, то можна запропонувати якраз ігри на її прояв. Наприклад, ми можемо взяти подушки, підкласти їх під одяг і грати в таких борців сумо, — каже Світлана Дабагян.

Психологиня рекомендує книгу-гру «Що робити, якщо?» Людмили Петрановської. Фото: «МикВісті»

Як часто потрібно спілкуватись на тему мінної безпеки?

На думку Світлани Дабагян, одного-двох разів на рік буде достатньо для бесід на тему мінної безпеки, якщо дитина отримала позитивний досвід і засвоїла інформацію. Однак якщо дитина зовсім не знайома з цією темою, варто час від часу повертатися до неї, особливо якщо сімʼя живе у зоні підвищеного ризику.

Батькам важливо забезпечити дітей знаннями про мінну безпеку, і в цьому можуть допомогти як ігри, так і мультфільми. Психологиня рекомендує книгу-гру «Що робити, якщо?» Людмили Петрановської, яка, хоча й не присвячена безпосередньо мінній безпеці, але може бути адаптована для навчання. Додавши картки з небезпечними ситуаціями, батьки можуть зробити гру не лише цікавою, але й корисною та пізнавальною.

Крім того, на YouTube доступні цікаві мультфільми про мінну безпеку, розподілені за віком. Це матеріали, створені з урахуванням інтересів дітей, які допомагають засвоїти важливу інформацію в ігровій формі.

Батькам також слід звернути увагу на короткі відео, які можна знайти, набравши «Мінна безпека для дітей» у пошуковій системі. Ці ролики, розроблені ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки України, пропонують доступну та зрозумілу інформацію про небезпеки, що можуть зустрітися у повсякденному житті. Додатково існують посібники та навчальні платформи, що допомагають батькам ефективно навчати дітей основам мінної безпеки.

Для того, щоб закріпити інформацію, не лякаючи дитину, можна використовувати розмальовки, комікси чи відео:

Навчання мінній безпеці — це відповідальність як школи, так і батьків. Діти повинні отримувати інформацію у доступній формі, яка не буде лякати їх, але водночас надасть необхідні знання для того, щоб уникати небезпечних ситуацій. Спокійні бесіди, мультфільми та ігри, фізичні вправи і підтримка з боку батьків є ключовими інструментами у вихованні свідомих і обережних дітей.

Чи розмовляли ви зі своїми дітьми про мінну безпеку? Використовуйте наведені посилання та ресурси, щоб пояснити своїм дітям, що таке вибухонебезпечні предмети та як з ними необхідно поводитися.