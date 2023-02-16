Валютна пара EUR/USD є найпопулярнішою серед форекс-трейдерів через свою високу ліквідність. Експерти Traders Union (TU) – найбільшого інформаційного ресурсу фінансової тематики – щодня становлять прогноз курсу євро/долар. Дані щодо цієї та інших валютних пар, а також акцій та криптовалютам представлені у розділі сайту Traders Union «Аналітика Форекс». Доступ до нього є не лише зареєстрованими учасниками спільноти, але й відвідувачами без реєстрації.

Як часто на сайті Traders Union оновлюються прогнози?

Публікація нової аналітики є ключовим завданням ресурсу TU. Щодня експерти порталу складають нові прогнози щодо різних класів активів: фіатних та цифрових валют, дорогоцінних металів та енергоресурсів. В їх основі – технічний аналіз. Щоденні огляди фінансових інструментів є вкрай важливими для трейдерів, адже вони дозволяють блискавично реагувати на зміну ринкової ситуації.

Також експерти Traders Union складають прогнози із використанням фундаментального аналізу. У цьому вони обов'язково враховують значення технічних індикаторів. З двох видів аналізу формуються розширені прогнози загалом ринку, а чи не для конкретного активу. Вони додаються на сайт щотижня.

Що передбачає прогноз курсу євро/долар від аналітиків Traders Union?

У прогнозі по парі є всі необхідні трейдеру дані, а саме:

онлайн-котирування валют;

зростання чи падіння ціни активу у відсотковому еквіваленті;

графічне відображення вартості у вигляді діаграми чи свічок;

поради експертів Traders Union щодо продажу, купівлі чи утримання активу в портфелі;

прогнози руху ціни від зареєстрованих у TU трейдерів.

Будь-який відвідувач порталу Traders Union може отримати торговий сигнал за хвилинними, годинними, денними та тижневими таймфреймами. Усього доступно вісім часових інтервалів. Розрахунки здійснюються за допомогою індикаторів технічного аналізу, у тому числі Moving Average. Інтерактивне вікно для формування прогнозу євро/долара в реальному часі знаходиться в блоці з аналітикою.

Причини довіри прогнозам аналітиків Traders Union

Ресурс Traders Union існує з 2010 року, і весь цей час його співробітники безперервно вивчали та продовжують вивчати фінансові ринки, приділяючи особливу увагу Форексу. Але на даному ресурсі також можна знайти курс Біткоїна на сьогодні. Складанням прогнозів займається команда професійних аналітиків, які багато років працюють у цій ніші. У своїй роботі вони використовують найефективніші аналітичні інструменти, а також актуальні фундаментальні дані.

Traders Union – це інформаційний ресурс із відмінною репутацією. Трейдери по всьому світу активно використовують аналітику, що публікується на ньому, у своїй торгівлі. І цьому є докази: на тематичних сайтах, форумах та в соцмережах розміщено величезну кількість позитивних відгуків про TU.

Контент для Traders Union створюють виключно експерти з трейдингу. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, тому її можна читати безкоштовно.