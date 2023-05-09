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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на придбання мінівену за 1,8 мільйона гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 16 травня. Переможець повинен буде поставити авто до 10 червня 2023 року.

У тендерній документації вказано, що придбати хочуть автомобіль Peugeot Traveller Business або його еквівалент 2023 року виробництва, розрахований на 8-9 місць з типом палива — дизель євро-6.

Нагадаємо, регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» оголосив тендер на придбання автомобіля орієнтовною вартістю 893 тисячі 800 гривень.