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У Миколаївській ОВА витратять 3,6 мільйони гривень на монтаж сирен в 100 селах області.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
Управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації шукає виконавця послуг з монтажу 100 штук сирен «С-40К» та налагоджування встановленого обладнання з підключенням його до територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) Миколаївської області.
Нагадаємо, що сирени були закуплені за 2 мільйони 330 тисяч гривень. Їх придбали у ФОП «Пилипів Сергій Андрійович».
Серед іншого вказано технічні умови до пристрою управління електромоторними сиренами та вимоги до монтажних організацій:
Також вказано, що має бути чотири способи активації сирен: з АРМ ТАСЦО, автоматично синхронізацією по API з сервером застосунка «Тривога», через автономне програмне забезпечення та ручна активація.
Аукціон стартує 29 травня. Переможець повинен буде до кінця року встановити сирени в 100 селах Миколаївського та Баштанського районів. Гарантійні зобов’язання - не менше 12 місяців.
Нагадаємо, що активісти громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» 9 травня о 6:00 розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.
Раніше повідомлялося, від 24 лютого минулого року в Україні сирена пролунала понад 16 тисяч разів. За цей час діти провели у підземних укриттях в середньому близько 920 годин або понад 38 днів.
У Миколаївській ОВА витратять 3,6 мільйони гривень на монтаж сирен в 100 селах області.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
Управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації шукає виконавця послуг з монтажу 100 штук сирен «С-40К» та налагоджування встановленого обладнання з підключенням його до територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) Миколаївської області.
Нагадаємо, що сирени були закуплені за 2 мільйони 330 тисяч гривень. Їх придбали у ФОП «Пилипів Сергій Андрійович».
Серед іншого вказано технічні умови до пристрою управління електромоторними сиренами та вимоги до монтажних організацій:
Також вказано, що має бути чотири способи активації сирен: з АРМ ТАСЦО, автоматично синхронізацією по API з сервером застосунка «Тривога», через автономне програмне забезпечення та ручна активація.
Аукціон стартує 29 травня. Переможець повинен буде до кінця року встановити сирени в 100 селах Миколаївського та Баштанського районів. Гарантійні зобов’язання - не менше 12 місяців.
Нагадаємо, що активісти громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» 9 травня о 6:00 розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.
Раніше повідомлялося, від 24 лютого минулого року в Україні сирена пролунала понад 16 тисяч разів. За цей час діти провели у підземних укриттях в середньому близько 920 годин або понад 38 днів.