Група компаній «Нова пошта» засновує окрему компанію Nova Post Europe, завданням якої стане експансія на ринок поштових послуг в Європі.

Про це повідомив співвласник «Нової пошти» В’ячеслав Климов, пише «Економічна правда».

— Де-факто вже з’являється, нова окрема компанія — NovaPost Europe, — сказав В’ячеслав Климов.

NovaPost Europe працюватиме як окремий бізнес, що матиме свого СЕО й окремий апарат управління.

— Звісно, там буде тісна взаємодія з Україною, але це буде вже окремий бізнес-юніт, — зазначив В’ячеслав Климов.

За його словами, вже визначено кандидатуру майбутнього СЕО. Кандидатом є людина з «Нової пошти», у якої досвід роботи в компанії майже 20 років. Серед досягнень кандидата Климов також назвав створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі.

— Створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі це точно на совісті цього менеджера, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» відкрила перше відділення у Румунії, у місті Бухарест за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Там можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Відділення працюватиме з понеділка по суботу.