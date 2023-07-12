У Волинській області затримали 35-річного мешканця Миколаївщини, який займався шахрайством на платформі «ОЛХ».

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, вже сім разів судимий чоловік зі своїм спільником підшукували оголошення про продаж речей, після чого писали продавцям нібито хочуть придбати товар пропонуючи оформити послугу «OLX»-доставка.

Аферисти надавали продавцям несправжнє посилання на сайт, який дуже схожий на оригінальне оформлення послуги.

Люди вводили дані своєї банківської картки, після чого шахраї вже мали повний доступ до рахунку.

Ковельська окружна прокуратура подала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 190 КК України «Шахрайство вчинене у великих розмірах».

Стаття передбачає покарання від трьох до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, мешканця Миколаївщині на одній з інтернет-платформ аферисти ошукали на понад 120 тисяч гривень.