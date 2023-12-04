Відновити роботу непрацюючого 16 років Жовтневого водосховища в Миколаєві хочуть, провівши його повну реконструкцію.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?».

Як відомо, питання відновлення роботи Жовтневого водосховища обговорювалось під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у вересні поточного року. За підсумками наради голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що це один з «великих проектів», які влада хоче реалізувати.

Коментуючи цю тезу, гендиректор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко тоді сказав про те, що на відновлення Жовтневого водосховища Миколаєву необхідно близько 300 мільйонів гривень. За його словами, Наповнення водосховища допоможе забезпечити миколаївців водою взимку: «Ми пропонуємо наповнити наше водосховище, яке було 16 років тому зупинене. Ми хочемо його наповнити у тому стані у якому воно зараз є. У той час ми плануємо відновити напірні трубопроводи і насосні станції, які подавали воду на очисні споруди, і тим сами мати джерело водопостачання, яке забезпечити нас у зимовий період».

За його словами, наразі проект перебуває на стадії обговорення. Прийняття рішення про його реалізацію залежить від органів державної влади, оскільки Миколаївщина не зможе реалізувати проект самостійно, коштом міського та обласного бюджетів. У випадку схвалення проекту відновлення Жовтневого водосховища, на виконання робіт по його реалізації може знадобитися близько трьох місяців, зазначив у вересні Борис Дуденко.

Заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи в коментарі «НикВести» зазначив, що обласна влада звернулася до профільних міністерств щодо цього питання.

— Наразі питання на стадї розгляду, триває листування, - повідомили в Миколаївській ОВА.

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко розказав «НикВести», що окрім державних органів над питанням щодо можливості відновлення роботи водосховища працює французька компанія «Egis».

— Поки концепт знаходиться на стадії обговорення. Також над цим питанням працює Egis, французька компанія, яка з початку року займається обробкою альтернативних джерел водопостачання міста. Тобто вони також пропрацьовцють це питання, але воно ще багатофакторне. Там необхідно врахувати багато речей: технології, зберігання води, подача. Достатньо серйозний інженерний проект. І тільки зараз йде пропрацювання і паралельно ведеться пошук джерел фінансування, - сказав Борис Дуденко.

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко розказав, що насправді існує два варіанти щодо відновлення роботи водосховища — вартість одного складає близько 300 мільйонів гривень. Це допоможе виконати першочергові роботи та протягом кілької місяців заповнити водосховище водою. Саме з такою пропозицією підприємство звернулося до Миколаївської ОВА.

Інша пропозиція, яка також обговорюється — це повна реконструкція, фактично будівництво водосховища «з нуля». Тут уже мова йде про десятки мільйонів євро, вважає Борис Дуденко.

— Коли я говорив про 300 мільйонів, це було необхідно, щоб заповнити водосховище в тому вигляді, в якому воно є. Рішення це не було прийнято. Було прийнято рішення допрацьовувати питання повної реконструкції, грубо кажучи, будівництва на цьому ж місці нової споруди водосховища. Вже не в тому вигляді, як воно є, грубо кажучи, земля, і все. Це вже буде повноцінна водойма з гідроізоляцією. Зараз казати про ті суми, які потрібні на побудову нового, я поки не можу. Я би зараз цими цифрами не оперував, тому що вони дуже умовні», - сказав Борис Дуденко.

Жовтневе водосховище у Вітовському районі, неподалік мікрорайону Кульбакине, було збудоване у 1957 році та використовувалось як стратегічний запас прісної води для промислового та побутового водопостачання Миколаєва.

Проект Верхньоінгулецької зрошувальної системи, куди входило Жовтневе водосховище, було розроблено Одеською філією «Укрдіпрокомунбуд» у 1954 році. Його обсяг на момент початку експлуатації становив 15 тисяч м3, а пізніше виріс і до 32 тисяч м3 води (при максимальному наповненні), а глибина в окремих місцях була до 28 метрів. Воно заповнювалося щорічно, в осінньо-зимовий період (160 днів), дніпровською та інгулецькою водою.

У 2006 році внаслідок уповільненого водообміну сталося замулення водойми, значно підвищилася мінералізація води. Поряд з появою у воді сильного гнильного, що переходить у меркаптановий, запаху, відзначалося підвищення кольоровості води з 30 до 75 градусів, сухого залишку з 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, вмісту хлоридів та сульфатів вдвічі, окислюваності.

Керівництвом міста було ухвалено рішення спустити воду Жовтневого водосховища для очищення ільного шару. Крім того, утримання та охорона водосховища стали непідйомними для бюджету міста. У зв’язку з цим міська влада Миколаєва, мером якого тоді був Володимир Чайка, неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України щодо виділення державної судвенції на виконання відновлювальних робіт для забезпечення роботи Жовтневого водосховища. Проте на той час це питання було не надто актуальне для державної влади.

У 2008 році проект очищення та відновлення водосховища відклали. Протягом 8 років ніхто не піднімав питання щодо доцільності проведення робіт з відновлення водосховища, ні в місті, ні на рівні держави.

У 2016 році у мережі було опубліковане відео, зняте за допомогою квадрокоптера, на якому можна побачити територію «Жовтневого «моря», як називали водосховище. У 2018 році журналісти телеканалу «Інтер» зняли сюжет, де показали, що на території колишнього водосховища вже утворилося звалище.

У 2020 році на новий рівень проблему відновлення Жовтневого водосховища підняла депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова. Тоді вона висловила думку, що комунальному підприємству «Миколаївводоканал» слід серйозно зайнятися вирішенням проблеми із запасами води та відновити роботу Жовтневого водосховища.