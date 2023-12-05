Народна депутатка України Ірина Кормишкіна перенаправила свою заробітну плату депутата Верховної Ради України на благодійність.
Про це повідомили в БФ «Синергія Миколаївщини» в соціальній мережі Facebook.
«Нещодавно народна обраниця підтримала наш фонд та направила усю свою депутатську зарплату на благодійність. Ірина Кормишкіна одна з перших нардепів Верховної Ради України, хто таким чином приєдналася до благодійної ініціативи, й планує її продовжувати щомісяця. Вдячні за підтримку та сподіваємося, що інші народні депутати й представники влади візьмуть такий позитивний приклад», — йде мова в повідомленні благодійного фонду.
Нагадаємо, народний депутат України Ірина Кормишкіна привітала аграріїв країни з професійним святом — Днем працівників сільського господарства України.
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Народна депутатка України Ірина Кормишкіна перенаправила свою заробітну плату депутата Верховної Ради України на благодійність.
Про це повідомили в БФ «Синергія Миколаївщини» в соціальній мережі Facebook.
«Нещодавно народна обраниця підтримала наш фонд та направила усю свою депутатську зарплату на благодійність. Ірина Кормишкіна одна з перших нардепів Верховної Ради України, хто таким чином приєдналася до благодійної ініціативи, й планує її продовжувати щомісяця. Вдячні за підтримку та сподіваємося, що інші народні депутати й представники влади візьмуть такий позитивний приклад», — йде мова в повідомленні благодійного фонду.
Нагадаємо, народний депутат України Ірина Кормишкіна привітала аграріїв країни з професійним святом — Днем працівників сільського господарства України.