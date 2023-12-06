Видання «Наші гроші» проаналізувало тендер на реставрацію Миколаївської гімназії №2 вартістю за 146 мільйонів гривень та заявило про завищення цін у кошторисі.

Нагадаємо, що мова йде про тендер Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОДА. 28 листопада за результатами тендеру департамент уклав угоду з ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» на реставрацію Миколаївської гімназії №2. Компанія отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

За даними видання, у кошторис реставрації гімназії внесли коштовні сповіщувачі та шпаклівку. Так, найбільша сума у 20,28 мільйонів гривень припадає на спеціальні реставраційні матеріали бренду «Remmers» (Німеччина) (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). В українських відкритих джерелах є тільки поодинокі ціни деяких. Так, штукатурку Remmers Grundputz врахували по 118 гривень за кілограм, а на сайті «КД-Групп» вона коштує 88 гривень за кілограм.

Також вказується, що завищеними є ціни пожежних сповіщувачів Tiras. 262 димові сповіщувачі Detecto SMK110 на суму 1,05 мільйони гривень врахували по 4 025 гривень.

«В інтернет-магазинах їх продають втричі-вчетверо дешевше — по 824 —1 152 гривень. 21 ручний сповіщувач Detecto MNL110 на суму 58 тисяч гривень врахували по 2 747 гривень, хоча на ринку вони вдвічі-втричі дешевші — 804 —1 539 гривень», — йдеться в публікації.

Також вказано завищену ціну на припливно-витяжні установки Aerostar SlimStar 1000 ЕС із рекуператором. Їх замовили по 213 тисяч гривень, тоді як у відкритих джерелах їх можна знайти по 183 тисяч гривень.

Однак є товари, які в тендерній документації вказано за нижче ринкової ціни. Наприклад, плити з мінеральної вати Rockwool Monrock MAX E товщиною 200 міліметрів обійдуться у 1 075 гривень за квадратний метр.

«Це дешевше від ринкової ціни таких плит від компанії «Хата-Крита» в 1 280 гривень за квадратний метр, однак, поки триватимуть проблеми на кордоні з Польщею, товару немає в наявності. Бетон В20 М250 врахували по 3 232 гривень за кубометр, тоді як «Дікергофф» у жовтневому прайсі пропонує його в Миколаєві по 3 830-3 972 гривень за кубометр», — повідомляє видання.

Також вказано, що робітники будуть отримувати зарплатню вище ринкової. Згідно пояснювальної записки до кошторису, середньомісячна зарплата робітника при розряді робіт 3,8 складає 17 449 гривень. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії в Україні нижчий — 14 518 гривень.

«За даними порталу пошуку роботи «Work.ua», нині середня зарплата за вакансіями в Миколаєві нижча – 16 000 гривень», — додають у виданні.

Нагадаємо, що проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 за 1 мільйон 498 тисяч 63 гривні виконало ТОВ «Автограф-Н», яке працює у Миколаєві з 2007 року. Засновником і керівником підприємства є Ніна Стерпул.

Зазначимо, що вона є родичкою співвласника будівельної компанії «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, який без тендера ремонтував Миколаївський аеропорт за 40 мільйонів гривень.

У червні 2020 року стало відомо, що Верховний суд України відмовив у задоволенні позову будівельної компанії «Житлопромбуд-8» з проханням стягнути 39,8 мільйона гривень за виконані роботи з реконструкції будівлі аеровокзалу.

«Автограф-Н» у 2017 проводило експертизу будівлі гімназії, після якої її визнали аварійною.

Друга експертиза, проведена в 2021 році, показала, що будівля гімназії, яку до цього вважали аварійною, такою не є. Аварійними було визнано деякі перекриття даху.

Коли виявилось, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає, з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей. В будівлі ж провели поточний ремонт.