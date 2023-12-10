Угорські перевізники наступного тижня, з понеділка 11 грудня планують протестувати на українському кордоні.

Про це повідомляє Асоціація угорських автоперевізників.

У заяві йдеться про те, що перевізники розпочнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску «Захонь – Чоп» «як це зробили польські та словацькі водії».

Варто зауважити, що відповідний дозвіл на демонстрацію уже дали в поліції.

Угорські перевізники вимагатимуть скасувати лібералізацію перевезень для української сторони. Вони стверджують, що в такий спосіб хочуть привернути увагу Єврокомісії до «серйозних наслідків» угоди між ЄС, Україною та Молдовою.

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Також внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.