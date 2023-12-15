Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 мільярда — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», — написав прем’єр.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.