Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це Рустам Умєров заявив в інтерв'ю Суспільному.

Видання наголошує, що, за словами Рустама Умєрова, Міноборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: «Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім».

Рустам Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», — заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

В українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

За дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.

Як відомо, в серпні на спеціальному засіданні РНБО ухвалили рішення звільнити усіх голів обласних військкоматів.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що зарано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил. Голова ОВА Віталій Кім додав, що процес мобілізації в регіоні триватиме надалі.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області, порівнявши процес видачі повісток з відловом собак.