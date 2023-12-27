Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що частина регіону матиме додатковий захист від російських повітряних цілей. На цю потребу з бюджету області спрямують «велику суму» коштів.

Про це він сказав під час своєї пресконференції, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року, пишуть «НикВести».

Ще частину коштів Віталій Кім розраховує отримати з міського бюджету, що допоможе «закрити» небо також над Миколаєвом.

— Резерви, які у нас є наступного року, будуть направлені на одну програму, яка убезпечить частину Миколаївської області. Деталі розкривати не буду, це велика сума. Але Миколаївщина буде мати додатковий захід від повітряних цілей. Вчора мав зустріч з мером Олександром Сєнкевичем, зараз він ознайомлюється, що в нього з резервами. Будуть долучатися, щоб перекрити Миколаїв, – сказав Віталій Кім.

Він також повідомив, що дефіцит бюджету Миколаївської області прогнозують вже у вересні 2024 року.

— Відверто, грошей нема. У нас буде дефіцит вже під вересень. Першочергово це стосується зарплати, премії та всякого такого. Комунальні у нас на 100% будуть, а з зарплатою будуть питання. Я сподіваюсь, що буду відпрацьовувати по субвенціям та з міжнародниками для того, щоб ми не втрачали темпи відновлення, але грошей немає навіть на проєкти, – сказав Віталій Кім.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що російські війська намагаються «ховати» свої ракети у небі та ускладнюють маршрути їх польоту над областю. На його думку, російські війська можуть це робити, аби «прощупати» засоби протиповітряної оборони та побудувати для себе більш надійні маршрути для майбутніх атак.