Виноробне господарство «Таїрово Вайнері» з Одеської області заплатить майже мільйон гривень штрафу за незаконне використання назви вина Proseccо.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

За інформацією АМКУ, справу було розпочато за заявою об’єднання італійських виноробів Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, яка раніше почала використовувати назву Prosecco у своїй продукції.

У ході розслідування Антимонопольний комітет встановив, що ТОВ «Таїрово Вайнері» почало використовувати позначення «Prosecco» у маркуванні власної виноробної продукції пізніше за учасників консорціуму і без отримання їх дозволу.

«Такі дії могли призвести до змішання діяльності ТОВ «Таїрово Вайнері» з діяльністю учасників консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників. Про це свідчать результати опитування споживачів, проведеного Комітетом», – зауважується у повідомленні.

АМКУ визнав дії українського виробника порушенням ст. 4 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» та оштрафував його на 946 тисяч 909 гривень.

Підприємство «Таїрово Вайнері» існує з 2016 року. Компанія зареєстрована у селищі Овідіополь Одеської області.

Нагадаємо, що вино очаківської виноробні «Beykush» визнано найкращим серед 18000 зразків на престижному дегустаційному конкурсі.