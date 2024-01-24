У Миколаївському ліцеї № 55 поліцейські та рятувальники провели навчання для школярів з мінної безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Спілкуючись із школярами, фахівці розповіли їм про важливі правила пожежної та мінної безпеки, а також поділилися інформацією про потенційні небезпеки в Інтернеті.

«Поспілкувались із ліцеїстами про пожежну та мінну безпеку, нагадали правила дорожнього руху, розповіли про шкідливі сайти, небезпечних незнайомців та інші ризики для дитини, що криються в мережі», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фахівці екстрених служб, використовуючи макети та відеоролики, нагадали алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної події, ситуації, пожежі.

У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки.Фото: ДСНС України у Миколаївській області. У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки.Фото: ДСНС України у Миколаївській області. У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки.Фото: ДСНС України у Миколаївській області.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.

Зазначимо, що в журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.