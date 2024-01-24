У Миколаївському ліцеї № 55 поліцейські та рятувальники провели навчання для школярів з мінної безпеки.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Спілкуючись із школярами, фахівці розповіли їм про важливі правила пожежної та мінної безпеки, а також поділилися інформацією про потенційні небезпеки в Інтернеті.
«Поспілкувались із ліцеїстами про пожежну та мінну безпеку, нагадали правила дорожнього руху, розповіли про шкідливі сайти, небезпечних незнайомців та інші ризики для дитини, що криються в мережі», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що фахівці екстрених служб, використовуючи макети та відеоролики, нагадали алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної події, ситуації, пожежі.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.
Зазначимо, що в журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.
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У Миколаївському ліцеї № 55 поліцейські та рятувальники провели навчання для школярів з мінної безпеки.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Спілкуючись із школярами, фахівці розповіли їм про важливі правила пожежної та мінної безпеки, а також поділилися інформацією про потенційні небезпеки в Інтернеті.
«Поспілкувались із ліцеїстами про пожежну та мінну безпеку, нагадали правила дорожнього руху, розповіли про шкідливі сайти, небезпечних незнайомців та інші ризики для дитини, що криються в мережі», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що фахівці екстрених служб, використовуючи макети та відеоролики, нагадали алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної події, ситуації, пожежі.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.
Зазначимо, що в журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|