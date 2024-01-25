Ілюстративне фото: українцям пояснили, як захиститися від кіберзлочинців (Getty Images)

Українцям нагадали про важливість встановлення двоетапної перевірки на електронних пристроях і використання PIN-коду для важливих чатів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як захиститися від кіберзлочинців

Для того, щоб уберегти свої облікові записи у соціальних мережах необхідно поставити на них надійний захист. Зокрема варто увімкнути двоетапну перевірку. Це додатково захистить ваш обліковий запис електронною поштою та PIN-кодом.

Також варто налаштувати параметри конфіденційності - визначити, те хто може бачити ваше фото, телефон, e-mail і додавати вас до груп. Для важливих чатів варто використовувати PIN-код. При включенні цієї функції чат не буде показуватися в загальному списку.

У месенджерах не рекомендується зберігати важливу інформацію. Тому можна встановити таймер, який автоматично знищує листування через обраний проміжок часу.

В обліковому записі не варто вказувати свої персональні дані.

Окрім цього необхідно зважено відкривати повідомлення, які надходять від незнайомих вам користувачів або організацій. Особливо якщо повідомлення рекламного характеру. У разі потреби блокуйте такі контакти.

У налаштуваннях месенджерів можна перевірити активність пристроїв, з яких є доступ до облікового запису. Будь-які підозрілі сесії обов’язково закривайте.

Нагадаємо, у Миколаївському ліцеї № 55 поліцейські та рятувальники провели навчання для школярів з мінної безпеки. Спілкуючись із школярами, фахівці розповіли їм про важливі правила пожежної та мінної безпеки, а також поділилися інформацією про потенційні небезпеки в Інтернеті.