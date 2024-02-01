У Миколаєві, в стінах Портфоліо хаб, відбулося трете засідання робочої групи напрямку «Трансформація будівлі та території навколо «Клубу юних моряків» в громадський простір».

Маючи значні напрацювання експерти наново обмінялись думками та заслухали низку нових пропозицій по трансформації локації від керівника робочої групи — архітектора Володимира Сисоєва. Він акцентував, що необхідне комплексне відновлення з благоустроєм правого та лівого берега річки Інгул в межах центральної набережної.

«Важливо врахувати, що територія на лівому та правому боці річки Інгул відноситься до рекреаційної зони, зокрема, вона призначення для відпочинку населення», — сказав він.

Виконавчий директор ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» Артем Ващиленко підкреслив, що вже після чергового засідання буде розроблена фінальна версія концепції локації.

«Ми маємо не обмежувати наше бачення наявним зонінгом. Адже ми формуємо візію для майбутнього майстер-плану. Цей документ стане основою для майбутнього генерального плану і не виключено зміну зон. Ми не повинні бути обмежені для творчого переосмислення цієї території», — зауважив він.

Зокрема вже є певні наміри від орендарів земельних ділянок на правому березі річки, щодо створення баз рекреації та відпочинку.

Під час засідання експерти прийшли до спільного розуміння, щодо наявності у вказаному просторі великого залу на 300-400 гостей, який з легкістю можливо трансформувати у суспільне місце для проведення івентів чи виставок. Також планується створити офісні приміщення, зокрема для засідань морського зібрання Проєкт також включає повну заміну аварійного будинку КЮМ сучасною спорудою з річковим вокзалом. Клуб юних моряків з флотилією також отримає нову спортивну та актову зали. Все будуватиметься з дотриманням правил безпеки та інклюзії.

Експерти групи доопрацюють свої ідеї для відображення їх у майбутній концепції.

Публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадської організації «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» та ініціативи «Мери за економічне зростання» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Нагадаємо, у ході другого засідання робочої групи за проєктом «Концепція ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу» експерти обговорили перспективне зонування території підприємства.