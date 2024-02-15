Миколаївська міська рада, архівне фото «НикВести»

Прибирання приміщень виконавчого комітету Миколаївської міської ради впродовж 2024 року коштуватиме близько 3,4 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде до 31 грудня 2024 року прибирати кабінети, приміщення малої та великої зал, санвузли, коридори, холи, сходи, ліфти, підвали та бомбосховища.

Йдеться про приміщення шести будівель виконкому у різних локаціях міста: Миколаївської міської ради, трудового архіву міської ради, технічного транспортного відділу міської ради, архівного відділу міської ради та ще двох нежитлових приміщень.

Раніше повідомлялося, що охорона будівель виконавчого комітету Миколаївської міської ради впродовж 2024 року коштуватиме близько 3,3 мільйонів гривень.

З мерії Миколаєва зникло майно

З початку повномасштабної війни з мерії Миколаєва зникла спеціалізована техніка Центру енергоефективності. Це були тепловізори та газоаналізатори, необхідні для проведення енергоаудиту, а також особиста оргтехніка працівників.

На початку лютого 2023 року, після інвентаризації, виявили нестачу техніки на 2,8 мільйона гривень. Серед якої були персональні комп’ютери чиновників, де знаходились дані про нараховані заробітні плати. Цим в міськраді тоді аргументували відмову у наданні інформації про зарплати та премії мера, його заступників і помічників журналістам Центру журналістських розслідувань.

В травні журналісти через суд змогли отримати від міської ради відповіді на запит стосовно зарплат, премій та інших доплат, які у 2022 році отримали міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники та помічники.

В серпні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що з будівлі мерії міста викрали майна більше ніж на 3,5 мільйона гривень. Серед викраденої техніки були і особисті речі з кабінету міського голови. Станом на січень 2024 року правоохоронці продовжують розслідувати зникнення майна.

Що вкрали з міськради Миколаєва?

В травні 2023 року мерія Миколаєва оприлюднила перелік 647 зниклих речей виконкому на суму 2,8 мільйона гривень, за період простою будівлі мерії, пов'язаного з повномасштабним вторгненням.

До переліку зниклої техніки входять: холодильники, швейна машина, газова установка, сварочний апарат, декілька драбин, кондиціонери, акустичні системи, факс, коробка для дискет, магнітофон, принтери, відео та фотокамери, диктофони, телевізори, кулери, модеми, телефони, проектори, системні блоки, монітори, персональні комп'ютери, вентилятори, комутатор, маршрутизатор, програмно-технічний комплекс-дротова електронна система голосування, комплекти Wi-Fi, ноутбуки, електричні нагрівачі, ламінатор, сплітери, автоматизовані робочі місця KREDO, друкарські машинки, степлери, комплект інструментів, болгарка, електродрель, знищувач паперів, положення про забезпеченн режиму секретностi, дрель, шуруповерт, лобзік, вогнегасники, зовнішні жорсткі диски, навушники, носії для зберігання даних, електрочайники, відеореєстратор, планшети Lenovo, джерела безперебійного живлення.

З побутових речей, окрім жалюзів та попільничок: столи, книжні шафи та шафи для одягу, стільці та крісла, картини, тюлеві композиції, настільні лампи, тумбочки, 160 новорічних електрогірлянд, терези напольні, діспенсер та підставка під нього, вішалки-стійки для одягу, калькулятори, тумба під прапор, відро пожежне конусне, кошма пожежна брезентова, лом, лопата пожежна, сокира пожежна, жалюзі, протигази, офісні крісла, крісла-мішки, деталізована картка Миколаєва, 1000 захисних чохлів-бейджів для пластикових посвідчень.