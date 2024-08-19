Забрудненням ґрунтів називають процеси, які призводять до накопичення у кулях шкідливих речовин. Коли їхня кількість перевищує рівень фонового надходження, починається деградація. З цієї причини слід контролювати показники. Отримати про них детальну інформацію допоможе агрохімічний аналіз ґрунту, який проводитиметься у спеціальній лабораторії. Але спочатку пропонуємо дізнатися, що таке забруднювачі ґрунту, і яким чином відбувається погіршення стану.

Що таке забруднення ґрунту?

Під цим поняттям мають на увазі критичне підвищення шкідливих хімічних сполук. Тобто забруднення грунтів є результатом нераціонального землеробства, неправильного використання різних речовин для обробки полів та інших видів дій. У кожному з цих випадків ґрунт втрачає свої біологічні, хімічні та фізичні властивості, оскільки порушуються природні процеси, а живі мікроорганізми гинуть.

Причини забруднення ґрунту

Накопичення пестицидів, радіонуклідів, важких металів та інших шкідливих речовин відбувається з різних причин. Однією є викиди підприємств, які у сфері промисловості. Шкідливі відходи потрапляють у ґрунт, що призводить до змін у складі та зменшення корисних речовин.

Крім цього, забруднення грунту відбувається через недбале ставлення до звичайного побутового сміття та будівельних відходів. Коли це потрапляє на сільськогосподарські ділянки, починаються серйозні зміни у складі, що призводить до руйнації.

Види забруднень ґрунту

Засмічення ґрунту поділяють на кілька видів залежно від типу хімічної речовини. Це можуть бути:

важкі метали;

викиди промислових підприємств та неорганічні відходи;

радіоактивні речовини;

пестициди.

У першу категорію входить свинець, цинк, мідь, марганець та залізо. Всі ці сполуки за умовчанням містяться в ґрунті. Але їх кількість настільки мала, що не становить шкоди. Проблеми виникають, коли рівень речовин підвищується до критичних позначок. Згодом на рослинах з'являються хвороби, які призводять до їхньої загибелі. До таких же наслідків призводить забруднення ґрунтів пестицидами, радіоактивними сполуками та викидами.