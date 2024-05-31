Укриття в одній зі шкіл Миколаєва, фото «НикВести»

На Миколаївщині у Врадіївці планують побудувати укриття у ліцеї №2, яке вміщатиме до 400 людей. Проєкт оцінюють у 35,8 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником будівництва є відділ освіти, культури, молоді та спорту Врадіївської селищної ради.

За робочим проєктом, планується зведення укриття заглибленого класу для захисту учнів та персоналу під час надзвичайних ситуацій.

Сховище забезпечить захист від звичайних засобів ураження, таких як стрілецька зброя, уламки ручних гранат, артилерійські боєприпаси та авіаційні бомби. В укритті передбачено приміщення санітарного посту, медичний пункт, кімната для дітей до 11 років, приміщення для підігріву та прийняття їжі, приміщення для зберігання продовольства.

Допоміжні приміщення включатимуть:

приміщення для вентиляційного обладнання;

приміщення для аварійних джерел живлення;

санітарно-гігієнічні приміщення;

складське приміщення для зберігання інструменту;

приміщення для зберігання води та відходів;

зону для засобів протипожежного захисту;

буфет;

душові.

Робочим проектом передбачено будівництво заглибленої захисної споруди з підлогою на глибині 3 метрів від рівня землі. Укриття буде збудоване на монолітній залізобетонній плиті.

Стіни будуть виконані з бетонних блоків товщиною 600 мм, а перегородки — з газобетонних блоків. Споруда буде оснащена системами водопостачання, каналізації, електропостачання, вентиляції, опалення, пожежної сигналізації та внутрішнього протипожежного водопроводу.

Для маломобільних груп населення передбачено встановлення вертикальної підіймальної платформи та тактильних плиток, табличок шрифтом Брайля та звукових маячків.

За проектом укриття мають збудувати до кінця 2025 року.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.